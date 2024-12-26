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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Четверг 26 декабря 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 26 декабря, в большинстве регионов Украины будет сухо и без осадков. Хотя в пяти областях все же вероятны дождь и снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В большинстве регионов Украины сегодня, 26 декабря, будет облачно, но без осадков. При этом снег с дождем вероятен в:

  • Херсонской, Запорожской;
  • Донецкой, Луганской.

А дождь ожидается в Крыму.

Ночью холоднее всего будет в западных с переходом на центральные регионы, до -3 градусов, а теплее всего - на востоке и юго-востоке, до +3 градусов.

Днем теплее всего будет в Крыму, до +5 градусов. В Киеве без осадков, ночью в пределах -1..-3, днем -1...+1.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 26 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Украине на Новый год

Декабрь в Украине оказался достаточно теплым месяцем, как для зимы. Поэтому изменений в погоде на Новый год ожидать не стоит.

Как ранее отмечала синоптик Наталка Диденко, на Новый год погода в Украине не претерпит особых изменений. Детальнее про погоду до конца текущей рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.

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