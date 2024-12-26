Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 26 декабря, в большинстве регионов Украины будет сухо и без осадков. Хотя в пяти областях все же вероятны дождь и снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В большинстве регионов Украины сегодня, 26 декабря, будет облачно, но без осадков. При этом снег с дождем вероятен в:
- Херсонской, Запорожской;
- Донецкой, Луганской.
А дождь ожидается в Крыму.
Ночью холоднее всего будет в западных с переходом на центральные регионы, до -3 градусов, а теплее всего - на востоке и юго-востоке, до +3 градусов.
Днем теплее всего будет в Крыму, до +5 градусов. В Киеве без осадков, ночью в пределах -1..-3, днем -1...+1.
Погода в Украине 26 декабря (meteo.gov.ua)
Погода в Украине на Новый год
Декабрь в Украине оказался достаточно теплым месяцем, как для зимы. Поэтому изменений в погоде на Новый год ожидать не стоит.
Как ранее отмечала синоптик Наталка Диденко, на Новый год погода в Украине не претерпит особых изменений. Детальнее про погоду до конца текущей рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.