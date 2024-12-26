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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Четвер 26 грудня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 26 грудня, в більшості регіонів України буде сухо та без оадів. Хоча у п'яти областях все ж ймовірні дощ та сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

В більшості регіонів України сьогодні, 26 грудня, буде хмарно, але без осадків. При цьому сніг з дощем ймовірний в:

  • Херсонській, Запорізькій;
  • Донецькій, Луганській.

А дощ очікується у Криму.

Вночі холодніше всього буде в західних с переходом на центральні регіони, до -3 градусів, а найтепліше - на сході та південному сході,до +3 градусів.

Вдень найтепліше буде у Криму, до +5 градусів. В Києві без опадів, вночі в межах -1..-3, вдень -1...+1.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 26 грудня (meteo.gov.ua)

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Грудень в Україні виявився досить теплим місяцем, як для зими. Тому змін у погоді на Новий рік очікувати не варто.

Як раніше зазначала синоптик Наталка Діденко, на Новий рік погода в Україні не зазнає особливих змін. Детальніше про погоду до кінця поточного робочого тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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