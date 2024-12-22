Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 22 декабря, в Украине ожидаются дожди, местами со снегом. Но на юге днем будет очень тепло, до 10°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. В южной части, восточных и большинстве центральных областей дожди, ночью местами с мокрым снегом; на остальной территории без осадков, лишь на крайнем западе днем небольшой мокрый снег.
Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с.
Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в Карпатах 9- 14° мороза), в южной части и на Днепропетровщине 1-6° тепла, в Крыму 5-10° тепла.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области в течение суток от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве около 0°.
Погода в Украине 22 декабря (facebook.com/UkrHMC)
Зима в Украине
Учитывая тенденции последних лет и предварительные прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.
В частности, синоптики ожидают, исходя из тенденций, что будет все больше периодов с теплыми днями и все меньше периодов с холодными днями.
При этом определенные периоды холода этой зимой, конечно же, будут. И к ним нужно готовиться.
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