Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в декабре в Украине

Метеорологическая зима в Украине начинается в декабре. После перехода средней суточной температуры через 0° в сторону понижения.

Это обычно происходит в первой декаде месяца (на юге страны - во второй декаде). Согласно предварительным расчетам синоптиков, в декабре погода в Украине ожидается в целом в пределах нормы.

При этом синоптики сильных морозов в Украине не ожидают, хотя вторая декада декабря будет с более динамичными синоптическими процессами. Что касается зимы в целом, то она может быть не слишком суровой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.