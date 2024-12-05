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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Четверг 05 декабря 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 5 декабря в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 5 декабря, в Украине осадков не будет. Максимально воздух прогреется до 6° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно. Без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 5 декабря (facebook.com/UkrHMC)

Сезон ураганов в Атлантике

Сезон ураганов Атлантики 2024 года был очень активным, с 18 тропическими штормами, 11 из которых стали ураганами. Наиболее заметным стал ураган "Милтон", который за 24 часа усилился до категории 5.

Пик активности пришелся на сентябрь, с ураганом Хелен, который был самым смертоносным после Катрины. Изменение климата усилило температуры океана, что способствовало более интенсивному развитию ураганов.

Ученые указывают на значительное увеличение скорости ветров и количества осадков, что делает ураганы более разрушительными.

Добавим, что ураган "Милтон" нанес ущерб на десятки миллиардов долларов.

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