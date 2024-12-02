Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Особенностью погоды сегодня, 2 декабря, в Украине станут гололедица и туман. Осадков не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

В Украине будет облачно с прояснениями, хотя существенных осадков не ожидается. Утром на Закарпатье и на Прикарпатье вероятен туман. В этих регионах видимость будет не более 200-500 м, поэтому могут возникнуть проблемы с движением транспорта.

Ветер штормовым не будет, преимущественно выберет юго-восточное направление, не более 8 м/с. Температура днем будет колебаться в пределах -3...+2 градусов, в западных и южных областях днем +1...+6 градусов.

Что касается Киева и области, будет тоже облачно, но с прояснениями, на дорогах местами гололедица. Температура в течение суток в пределах -3....+2 градусов, в Киеве днем 0...+2 градусов.

Погода в Украине 2 декабря (meteo.gov.ua)