Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 30 ноября, в Украине будет практически без осадков. Температура максимально поднимется на юге, до 10° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.
В северной части ночью и утром туман. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в большинстве западных и южных областей 3-8° тепла; на юге Одесской области и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.
Погода в Киеве и области
Днем без осадков. Утром туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-4° тепла; в Киеве днем 1-3° тепла.
Погода в Украине 30 ноября (facebook.com/UkrHMC)
Погода на выходных в Украине
Погода в Украине на выходных, 30 ноября и 1 декабря, будет находиться под влиянием антициклона Clemens. В связи с этим масштабных осадков в Украине не ожидается. Он окажет свое влиянеи и на погоду в первый день зимы.
Как уточнила синоптик Наталка Диденко, начало зимы и новой недели в Украине существенных изменений в погоде не принесут - немного подмораживать ночью, небольшие "плюсы" днем и без существенных осадков. Подробнее о погоде на уикэнд - читайте в материале РБК-Украина.
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