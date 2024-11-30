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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 30 ноября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 30 ноября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 30 ноября, в Украине будет практически без осадков. Температура максимально поднимется на юге, до 10° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.

В северной части ночью и утром туман. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в большинстве западных и южных областей 3-8° тепла; на юге Одесской области и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

Погода в Киеве и области

Днем без осадков. Утром туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-4° тепла; в Киеве днем 1-3° тепла.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 30 ноября (facebook.com/UkrHMC)

Погода на выходных в Украине

Погода в Украине на выходных, 30 ноября и 1 декабря, будет находиться под влиянием антициклона Clemens. В связи с этим масштабных осадков в Украине не ожидается. Он окажет свое влиянеи и на погоду в первый день зимы.

Как уточнила синоптик Наталка Диденко, начало зимы и новой недели в Украине существенных изменений в погоде не принесут - немного подмораживать ночью, небольшие "плюсы" днем и без существенных осадков. Подробнее о погоде на уикэнд - читайте в материале РБК-Украина.

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