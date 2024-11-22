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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Пятница 22 ноября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 22 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 22 ноября, осадки вероятны по всей Украине. В большинстве областей выпадет снег, но будут и исключительно дождливые регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Так, заснежит сегодня в Украине в западных областях с переходом на Хмельницкую, Винницкую, Черкасскую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую области и Киев.

Дожди вероятны в Николаевской, Кировоградской, Одесской областях. Сухо будет в Крыму и в Херсонской области. А в Донецкой, Харьковской, Луганской областях дожди с мокрым снегом пройдут только ночью.

Ночью температура максимально опустится до -5 градусов, например, на Прикарпатье и в Киеве. Теплее всего ночью будет в Крыму и в Луганской области, до +3.

Днем холоднее всего будет в Волынской, Ровенской, Львовской областях, в пределах -1...+1. А теплее всего днем будет на юге, максимально до +13 градусов.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 22 ноября (meteo.gov.ua)

Погода в Украине

Ноябрь - последний месяц осени. И до его завершения осталось меньше десяти дней. Поэтому, уже традиционно, погода стала приобретать зимний суровый характер. И в общей сложности температура в ноябре 2024 упала на 5-7 градусов.

Отметим, что несмотря на, казалось бы холодные зимы, общая тенденция климата идет к тому, что погода в Украине становится теплее. В частности, анализируя погоду на ближайшее время, синоптики считают, что грядущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

Детальнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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