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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Вторник 19 ноября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 19 ноября в Украине (KIRILL CHUBOTIN Ukrinform Future Publishing via Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 19 ноября, в Украине местами возможен мокрый снег. Теплее всего будет днем ​​на юге, до 13°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. В западных, ночью и в северных областях небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 3-8° тепла, в южной части до 13°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 19 ноября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Как предупреждали ранее синоптики, 19 ноября на территории Украины ожидается теплая и спокойная погода без осадков. Однако со среды прогнозируется резкое изменение погоды.

Сильное похолодание, которое планируется с 21 ноября, принесет с собой ветер, метели, снег. В частности, синоптики предупреждают, что 22 ноября возможен значительный мокрый снег с сугробами до 15 см, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега.

Детальнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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