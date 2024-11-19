Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 19 ноября, в Украине местами возможен мокрый снег. Теплее всего будет днем на юге, до 13°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. В западных, ночью и в северных областях небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 3-8° тепла, в южной части до 13°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.
Погода в Украине 19 ноября (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
Как предупреждали ранее синоптики, 19 ноября на территории Украины ожидается теплая и спокойная погода без осадков. Однако со среды прогнозируется резкое изменение погоды.
Сильное похолодание, которое планируется с 21 ноября, принесет с собой ветер, метели, снег. В частности, синоптики предупреждают, что 22 ноября возможен значительный мокрый снег с сугробами до 15 см, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега.
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