Фото: синоптики дали прогноз на сегодня в Украине (KIRILL CHUBOTIN Ukrinform Future Publishing via GettyImages)

Сегодня, 2 ноября, в Украине ночью вероятен дождь. При этом в большинстве регионов будет 14°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях, днем ​​на Украине небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла; днем 9-14°, на юге страны до 19°, в западных и северных областях 5-10°. Погода в Киеве и области Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем ​​5-10 ° тепла; в Киеве ночью и днем ​​8-10 ° тепла. Погода в Украине 2 ноября (facebook.com/UkrHMC)