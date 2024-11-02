ua en ru
Сб, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 02 ноября 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз на сегодня в Украине (KIRILL CHUBOTIN Ukrinform Future Publishing via GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 2 ноября, в Украине ночью вероятен дождь. При этом в большинстве регионов будет 14°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями.

Ночью в западных и северных областях, днем ​​на Украине небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла; днем 9-14°, на юге страны до 19°, в западных и северных областях 5-10°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем ​​5-10 ° тепла; в Киеве ночью и днем ​​8-10 ° тепла.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 2 ноября (facebook.com/UkrHMC)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Ракетный обстрел Харькова: количество раненых снова возросло, разбор завалов завершен
Ракетный обстрел Харькова: количество раненых снова возросло, разбор завалов завершен
DAILY
Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте