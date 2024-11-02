Фото: синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні (KIRILL CHUBOTIN Ukrinform Future Publishing via GettyImages)

Сьогодні, 2 листопада, в Україні вночі можливий дощ. При цьому в більшості регіонів буде 14°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Вночі в західних та північних областях, вдень в Україні невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 9-14°, на півдні країни до 19°, у західних та північних областях 5-10°. Погода у Києві та області Хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 5-10° тепла; у Києві вночі та вдень 8-10° тепла. Погода в Україні 2 листопада (facebook.com/UkrHMC)