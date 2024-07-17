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Жара и ураганный ветер: в Киеве обновлено еще два погодных рекорда

Украина, Среда 17 июля 2024 10:10
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Жара и ураганный ветер: в Киеве обновлено еще два погодных рекорда Фото: погода в Киеве обновила еще два рекорда ( Eugen Kotenko / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Во вторник, 16 июля, максимальная температура воздуха в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 36,0 градусов тепла. Предыдущий рекордный показатель 1931 года превышен на 0,2 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Рекорды обновляются уже шестой день. За это время в Киеве установлено уже 12 температурных максимумов.

Кроме того, по данным климатологов, максимальная скорость ветра достигла рекордных для этого дня 21 м/с, что на 1 м/с больше предыдущего максимального значения, зарегистрированного в 1964 году.

Напомним, гроза в Киеве 16 июля сопровождалась ураганным ветром.

Жаркую погоду в последние дни вызвал теплый воздух из Африки, который поступает в Украину через Балканы. Во многих городах Украины обновлены температурные рекорды, а в Николаеве температура достигла 40,5 градусов.

По прогнозу синоптиков, жара в Украине будет постепенно спадать.

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