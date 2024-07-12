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Синоптик дала прогноз на сегодня и рассказала, когда жара ослабнет

Украина, Пятница 12 июля 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сегодня и рассказала, когда жара ослабнет Фото: какой будет погода в Украине 12 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Жара в Украине сегодня, 12 июля, достигнет +42 градусов. На дожди надежды нет - кратковременные вероятны только на Волыни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"+37...+42 градусов сегодня ожидается в южной части Украины! В большинстве областей также не замерзнем, днем ​​+35...+40 градусов. В западных областях и в приграничных районах Сумской и Харьковской областей в течение дня +31...+34 градусов", - рассказала она.

Ветер восточных направлений, небольшой или умеренный, в Крыму и в Приазовье ожидаются сильные штормовые порывы до 15-20 м/с.

Что касается дождей, то каких-то существенных осадков в Украине 12 июля ожидать не стоит, хотя небольшие и кратковременные возможны на Волыни.

Погода в Киеве и когда ждать ослабление жары

В Киеве 12 июля предполагается сильная жара с максимальной температурой воздуха +34...+36 градусов.

По информации синоптика, постепенное ослабление жары ожидается 20 июля.

"Жара пока продолжается, да еще и набирает обороты. Пиковые дни жары - с 13 по 16 июля. Юг Украины будет держать раскаленный воздух с чрезвычайной жарой дольше. Ослабление жары - с 20 июля", - добавила Диденко.

Подробнее о погоде на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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