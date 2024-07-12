Синоптик дала прогноз на сегодня и рассказала, когда жара ослабнет
Жара в Украине сегодня, 12 июля, достигнет +42 градусов. На дожди надежды нет - кратковременные вероятны только на Волыни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"+37...+42 градусов сегодня ожидается в южной части Украины! В большинстве областей также не замерзнем, днем +35...+40 градусов. В западных областях и в приграничных районах Сумской и Харьковской областей в течение дня +31...+34 градусов", - рассказала она.
Ветер восточных направлений, небольшой или умеренный, в Крыму и в Приазовье ожидаются сильные штормовые порывы до 15-20 м/с.
Что касается дождей, то каких-то существенных осадков в Украине 12 июля ожидать не стоит, хотя небольшие и кратковременные возможны на Волыни.
Погода в Киеве и когда ждать ослабление жары
В Киеве 12 июля предполагается сильная жара с максимальной температурой воздуха +34...+36 градусов.
По информации синоптика, постепенное ослабление жары ожидается 20 июля.
"Жара пока продолжается, да еще и набирает обороты. Пиковые дни жары - с 13 по 16 июля. Юг Украины будет держать раскаленный воздух с чрезвычайной жарой дольше. Ослабление жары - с 20 июля", - добавила Диденко.
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