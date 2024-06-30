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Жара в Украине бьет рекорды даже по Европе. Где "плюсы" спадут в течение недели

Украина, Воскресенье 30 июня 2024 18:30
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Жара в Украине бьет рекорды даже по Европе. Где "плюсы" спадут в течение недели Фото: какой будет погода в Украине 1-5 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В первый день июля Украина станет одной из самых жарких стран Европы. Температура начнет спадать к концу недели, но полноценным похолоданием это будет назвать сложно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода 1 июля

Первого июля Украина будет одной из самых жарких стран Европы (см. карту, - ред.).

"Максимальная температура воздуха будет достигать 30-35°, на востоке и юго-востоке кое-где до 34-37°, - рассказала синоптик.

В западной части Украины грозовые дожди 1 июля местами снизят температуру воздуха на несколько градусов.

"Хотя атмосфера все же успеет днем ​​разогреть воздух до 30° и даже выше. Более интенсивные грозовые дожди из-за визита атмосферного фронта пройдут на западе во второй половине дня или вечером", - добавила Диденко.

Но, по словам синоптика, значительная часть территории Украины 1 июля будет принадлежать сухой погоде с высокой пожарной опасностью. В Киеве будет очень жарко, 32-34°, сухо и без осадков.

Жара в Украине бьет рекорды даже по Европе. Где &quot;плюсы&quot; спадут в течение недели

Украина станет одной из самых жарких стран Европы 1 июля (facebook.com/tala.didenko)

Погода 2-5 июля

Как отметила Диденко, такая "жалящая" жара еще будет продолжаться.

"Однако 1-2 июля в западных областях, а 3-4 июля еще и на севере Украины градусы сбавят обороты, жара хотя бы немного станет более милосердной", - отметила она.

Впрочем, восточная часть и юг еще будут оставаться среди очень высоких градусов, хотя, вероятно, что 4-5 июля, по прогнозу Диденко, станет "легче" в Одесской области.

Погода в июле 2024 в Украине

Как отмечают синоптики, июль самый теплый месяц года. Хотя в течение него есть периоды неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и периодами жаркой засушливой погоды.

В июле 2024 года средняя месячная температура воздуха предполагается 20-26°, в Карпатах 16-18°, что на 1.5-2.0° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 37-95 мм, в Карпатах, Прикарпатье и Ровенской области местами 101-170 мм, что в пределах нормы.

Анализируя погоду в июле, синоптики отмечают, что абсолютный максимум температуры воздуха - 34-39.9° фиксировался в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму местами 40-41°, в горных районах 26-33°.

А абсолютный минимум температуры воздуха - 1-9° тепла, наблюдался на юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами 10-12° тепла, на высокогорье Карпат 0-1° мороза.

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