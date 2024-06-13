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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Четверг 13 июня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 13 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В части регионов Украины сегодня, 13 июня, заметно похолодает. Также вероятны дожди и даже грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. Днем в юго-западной части кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, в западных областях с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в юго-восточной части днем ​​27-32°; на остальной территории днем ​​24-29°, в западных, северных и Винницкой областях 18-23°; на высокогорье Карпат днем ​​12-17°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​18-23°; в Киеве днем ​​21-23°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине на 13 июня (facebook.com/UkrHMC)

Непогода в Украине

12 июня регион и Киев накрыла непогода. В столице в нескольких районах затопило улицы, наблюдались проблемы с движением транспорта.

В Киевской области из-за ухудшения погоды даже вводили аварийные отключения света. Как сообщалось, сильный дождь будет удерживаться до конца суток.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко, уже в ближайший понедельник, 17 июня, в Украину вернется жара.

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