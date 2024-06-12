Дожди и пасмурная погода скоро закончатся: синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара
Завтра на подавляющем большинстве территории Украины еще будет держаться дождливая и пасмурная погода. Однако, со следующей недели в страну вернется жара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .
Погода в Украине 13 июня
Дожди с грозами пройдут сегодня в западных областях, в Одесской и Николаевской области.
В ближайшую ночь также ожидаются осадки из-за присутствия циклона в Черниговской, Сумской и восточных областях.
На остальных территориях – завтра без осадков.
Температура воздуха:
- на западе, севере +18+23;
- в центре +23+27;
- в южной части +27+30 градусов, но в Одесской области уже +22+25;
- в восточных областях +26+30 градусов.
В частности синоптик отметила, что в ближайший понедельник в Украине возобновится жара.
Погода в Киеве 13 июня
13 июня в столице будет сухо и свежо, днем +19+22 градуса.
Ветер северо-западный, умеренный.
Прогнозы синоптиков на лето
Как предупреждали синоптики, текущую рабочую неделю в Украине охватили дожди и грозы. Впрочем, во многих регионах страны наблюдается жара.
Как предупреждала синоптик Вера Балабух, погода в Украине летом 2024 года будет относительно непредсказуемой.
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