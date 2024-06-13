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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Четвер 13 червня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 13 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У частині регіонів України сьогодні, 13 червня, помітно похолодає. Також можливі дощі та навіть грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. Вдень у південно-західній частині короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

Вітер північно-західний, у західних областях з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у південно-східній частині вдень 27-32°; на решті території вдень 24-29°, у західних, північних та Вінницькій областях 18-23°; на високогір'ї Карпат вдень 12-17°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 18-23°; у Києві вдень 21-23°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні на 13 червня (facebook.com/UkrHMC)

Негода в Україні

12 червня регіон та Київ накрила негода. У столиці у кількох районах затопило вулиці, спостерігалися проблеми із рухом транспорту.

На Київщині через погіршення погоди навіть запроваджували аварійні відключення світла. Як повідомлялося, сильний дощ утримуватиметься до кінця доби.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко, вже найближчого понеділка, 17 червня, в Україну повернеться спека.

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