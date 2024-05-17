Придет долгожданное тепло? Прогноз погоды в Украине на выходные

На выходных, 18-19 мая, в Украине значительно потеплеет. Правда, пикник лучше отложить, поскольку весь уикэнд будут лить дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Суббота, 18 мая

В субботу, 18 мая в Украине повсеместно будут лить дожди. В тоже время они будут кратковременными и небольшими.

Ночью температура воздуха будет в пределах +7...+10 в зависимости от региона. На юге ночные "плюсы" будут еще выше, например, в Крыму, Одесской и Николаевской областях - до +11 градусов.

Днем погода тоже будет достаточно однородной. Теплее всего, будет в западных областях (например, в Ровенской и Волынской областях) до +22 градусов. В центре, на юге и востоке термометры покажут в пределах +20...+21. Холоднее всего будет днем в Сумской области - максимально до +18 градусов, а в Черниговской, Харьковской, Полтавской и Одесской областях - до +19.

Что касается Киева, то ночью в столице будет облачно, но без осадков, +9...+11, днем будет все также облачно, +18...+20 градусов.

Погода в Украине 18 мая (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 19 мая

В воскресенье, 19 мая, в Украине не развиднется, дожди будут продолжать лить повсеместно. А вот температура воздуха поднимется на +1...+2 градусов.

Ночью будет температура в пределах +7...+11 градусов в зависимости от региона. А на юге (Одесская область) и востоке (Донецкая область) термометры покажут +10...+12 градусов. Холоднее всего ночью в пределах +7...+9 градусов будет в следующих регионах: Сумской, Харьковской, Полтавской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской областях.

Днем в большинстве регионов будет в пределах +18...+21 градусов. При этом в самых холодных, судя по ночи регионах, в Ивано-Франковской и Львовской областях днем ожидается скачок температуры до +23 градусов. А в Закарпатской и Черновицкой - до +24! Стоит отметить, что на юге будет холоднее.

Холоднее всего днем будет в:

Сумской, до +18 градусов;

Черниговской, Харьковской и Полтавской, до +19.

В Киеве ночью будет облачно и небольшой дождь, +9...+11 градусов, днем также будет мокро, +18...+20 градусов.

Погода в Украине 19 мая (meteo.gov.ua)