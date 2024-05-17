Придет долгожданное тепло? Прогноз погоды в Украине на выходные
На выходных, 18-19 мая, в Украине значительно потеплеет. Правда, пикник лучше отложить, поскольку весь уикэнд будут лить дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Суббота, 18 мая
В субботу, 18 мая в Украине повсеместно будут лить дожди. В тоже время они будут кратковременными и небольшими.
Ночью температура воздуха будет в пределах +7...+10 в зависимости от региона. На юге ночные "плюсы" будут еще выше, например, в Крыму, Одесской и Николаевской областях - до +11 градусов.
Днем погода тоже будет достаточно однородной. Теплее всего, будет в западных областях (например, в Ровенской и Волынской областях) до +22 градусов. В центре, на юге и востоке термометры покажут в пределах +20...+21. Холоднее всего будет днем в Сумской области - максимально до +18 градусов, а в Черниговской, Харьковской, Полтавской и Одесской областях - до +19.
Что касается Киева, то ночью в столице будет облачно, но без осадков, +9...+11, днем будет все также облачно, +18...+20 градусов.
Погода в Украине 18 мая (meteo.gov.ua)
Воскресенье, 19 мая
В воскресенье, 19 мая, в Украине не развиднется, дожди будут продолжать лить повсеместно. А вот температура воздуха поднимется на +1...+2 градусов.
Ночью будет температура в пределах +7...+11 градусов в зависимости от региона. А на юге (Одесская область) и востоке (Донецкая область) термометры покажут +10...+12 градусов. Холоднее всего ночью в пределах +7...+9 градусов будет в следующих регионах: Сумской, Харьковской, Полтавской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской областях.
Днем в большинстве регионов будет в пределах +18...+21 градусов. При этом в самых холодных, судя по ночи регионах, в Ивано-Франковской и Львовской областях днем ожидается скачок температуры до +23 градусов. А в Закарпатской и Черновицкой - до +24! Стоит отметить, что на юге будет холоднее.
Холоднее всего днем будет в:
- Сумской, до +18 градусов;
- Черниговской, Харьковской и Полтавской, до +19.
В Киеве ночью будет облачно и небольшой дождь, +9...+11 градусов, днем также будет мокро, +18...+20 градусов.
Погода в Украине 19 мая (meteo.gov.ua)
Погода в Украине
Май 2024 в Украине, судя по погоде за последние две недели, выдался достаточно холодным. Добавили свою лепту и дожди.
При этом, синоптики, давая прогноз на последний месяц весны, предуреждали, что май 2024 будет теплее обычного, а дожди - в пределах нормы.
При этом, судя по дальнейшим прогнозам, несмотря на потепление, в конце мая 2024 в Украине вероятны заморозки.
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