Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
В Украине наблюдается ощутимое потепление. Сегодня, 19 мая, не исключение, но местами возможны осадки с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украине сегодня, 18 мая, ожидается переменная облачность. Осадков, вероятно, тоже ждать не стоит. Хотя днем на Левобережье и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с, а температура днем 19-24°; в Карпатах днем 13-18°.
Погода в Киеве и области
В столице и в столичном регионе также будет сохраняться переменная облачность, хотя без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, а температура по области днем 19-24°, в Киеве днем 22-24°.
Прогноз погоды в Украине на 19 мая (facebook.com/UkrHMC)
Прогноз на понедельник
Ночью в Украине преимущественно без осадков, днем в западных областях, на Левобережье, а в понедельник и в северных областях местами кратковременный дождь, гроза; температура несколько повысится.
Детальнее о погоде на воскресенье, 19 мая, читайте в материале РБК-Украина.
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