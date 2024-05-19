Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

В Украине наблюдается ощутимое потепление. Сегодня, 19 мая, не исключение, но местами возможны осадки с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В Украине сегодня, 18 мая, ожидается переменная облачность. Осадков, вероятно, тоже ждать не стоит. Хотя днем на Левобережье и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с, а температура днем 19-24°; в Карпатах днем 13-18°.

Погода в Киеве и области

В столице и в столичном регионе также будет сохраняться переменная облачность, хотя без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, а температура по области днем 19-24°, в Киеве днем 22-24°.

Прогноз погоды в Украине на 19 мая (facebook.com/UkrHMC)