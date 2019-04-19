Синоптики дали прогноз погоди у день виборів

У неділю, 21 квітня, коли в Україні відбудеться другий тур президентських виборів 2019, очікується погода без опадів, лише на Заході і Києві, дощі. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"У більшості областей 21 квітня опадів не чекаємо, лише у західних областях, Житомирській і Київській - невеликий короткочасний дощ, подекуди грози", - сказала вона.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, очікується помірний вітер східного і південно-східного напрямку. Температура вночі 1-6 градусів тепла, у більшості областей заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси. Вдень температура 11-16 градусів тепла, на Закарпатті - 15-20 градусів.

"На Київщині місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі 1-6 градусів тепла, вдень 13-16 градусів", - сказала синоптик.

За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 22 квітня, очікується "тепла погода без опадів", додала вона.

Нагадаємо, у першому турі виборів, які відбулися 31 березня, явка склала 63%. За прогнозом КМІС, у другому турі, який ЦВК призначила на 21 квітня, явка очікується трохи меншою, - близько 55%.

Як повідомляло РБК-Україна, метеорологічна весна в цьому році прийшла в Київ 4 березня - на тиждень раніше кліматичної норми.