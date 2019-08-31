Сьогодні в Україні очікується спека до +31

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сонячно, вдень очікується до +30

Погода в Україні 31 серпня буде сонячною та спекотною на всій території, вдень очікується температура повітря до +31. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Так, за даними Гідрометцентру, сьогодні на всій території країни очікується малохмарна та спекотна погода. Найвищий показник температури буде у Закарпатській області, там термометри покажуть до +31. У всіх інших областях температура повітря коливатиметься від +28 до +30. Вночі очікується зниження до +12...+14 градусів.

У Криму також сонячно та спекотно. Вдень температура повітря на півострові коливатиметься від +27 до +29, вночі від +14 до +16.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом українських синоптиків, у столиці сьогодні очікується сонячна та спекотна погода. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +28...+30 градусів, вночі очікується від +13 до +15.

Нагадємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у суботу, 31 серпня, температура повітря в Україні підніметься до +32. Також, за її даними, сьогодні у Житомирській, Київській та Чернігівській областях можливі дощі. Невеликий дощ очікується і в українській столиці.