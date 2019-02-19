Синоптик розповіла, коли в Україну повернуться сніг та морози

Початок весни відкладається на невизначений термін

На этой неделе вернутся снег и морозы, а прохладная погода в Украине, скорее всего, сохранится до конца февраля. Об этом РБК-Украина сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Синоптик отметила, что на этой неделе ожидается тенденция снижения температуры. В среду, 20 февраля, в большинстве областей без осадков, лишь днем в западных и северных областях небольшой дождь. Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, на Левобережье 4-9 градусов мороза, дневная температура - 2-9 градусов тепла. В четверг ожидается небольшой мокрый снег на Левобережье, днем на западе - дожди; температура ночью от 3 тепла до 2 градусов мороза, на Юге и Западе днем до 9 градусов тепла.

"В пятницу в западных и южных областях ожидаем дождь с переходом в мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, в Карпатах будут значительные осадки. Снижение температуры в Украине ночью и днем до 0-6 градусов мороза, а на северо-востоке страны ночью 7-12 градусов мороза", - рассказала она.

На выходных ожидается морозная погода, ночная температура 6-12 мороза, в Карпатах и на Северо-Востоке 9-14 градусов, дневная температура отрицательная 1-7 градусов мороза, сказала Голеня.

Синоптик отметила, что в Укргидрометцентре пока не могут сказать, когда в Украину придет весна. "Не исключено, что погода с отрицательными температурными значениями сохранится и в начале марта", - сказала она.

Голеня рассказала, что начало метеорологической весны - это когда среднесуточная температура будет выше 0 градусов (и после этого возвращения к минусам не будет). В Киеве дата перехода средней суточной через 0 градусов может варьировать от конца февраля до конца марта. "Но тенденция последних 20 лет такова, что до середины марта весна приходит (период 10-15 марта)", - добавила синоптик.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов отметила, что снег и морозы - не редкость в Украине в марте. "Мы все хорошо помним снегопад 23 марта 2013 года", - напомнила она.

Напомним, метеорологическая зима пришла в Киев 13 ноября 2018 года. По данным Центральной геофизической обсерватории, зима пришла в столицу на месяц раньше прошлогодней.

Как сообщало РБК-Украина, особой приметой нынешней зимы является то, что минимальная температура воздух в Киеве не опустилась ниже 15 градусов мороза, а таких зим в столице было всего шесть.