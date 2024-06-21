Погода будет переменчивой. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

Суббота, 22 июня

В субботу, 22 июня, в Украине будет без осадков, только в западных областях во вторую половину дня возможны кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с. Ветер будет преимущественно южный, в восточной, северо-восточной части и в Приазовье северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью будет достаточно прохладно, например, на западе ожидается в пределах +11...+13 градусов. Это будут самые низкие показатели. Наивысшей "планки" ночью температуры достигнут на юге и востоке - до +16, +17 градусов.

Днем минимально будет на севере - до +25 градусов, на западе почти повсеместно до +27 градусов. Максимально следует ожидать днем ​​на Закарпатье и Прикарпатье в пределах +32...+34 градуса.

В Киеве будет без осадков, ночью +15...+17, днем ​​+27...+29 градусов.

Погода в Украине 22 июня (facebook.com/UkrHMC)

Воскресенье, 23 июня

В воскресенье, 23 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами. При этом они не будут лить повсеместно. Осадки возможны в:

западных областях;

Винницкой, Житомирской;

Черниговской, Киевской;

Черкасской, Кировоградской;

Сумской, Харьковской, Луганской;

Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях.

Ночью температура воздуха будет держаться на уровне +16...+18, +17...+19 градусов в зависимости от региона. Холоднее всего ночью будет на востоке, в Луганской области - +15...+17 градусов. Местами ночью до +21 будет на юге, юго-востоке, Полтавской, Черкасской областях.

Днем будет достаточно тепло, даже жарко. Рекордные плюсы нарисуются на юге и юго-востоке до +33 градусов (Крым, Херсонская, Николаевская, Запорожская области).

В Киеве 23 июня и днем, ​​и ночью возможны кратковременные дожди, температура будет держаться ночью в пределах +18...+20, днем ​​+26...+28 градусов.

Погода в Украине 23 июня (meteo.gov.ua)