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Синоптик дала прогноз погоды на завтра и рассказала, когда ждать похолодания

Понедельник 03 февраля 2025 14:16
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Синоптик дала прогноз погоды на завтра и рассказала, когда ждать похолодания Иллюстративное фото: синоптик спрогнозировала погоду на 4 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине во вторник, 4 февраля, ожидается не значительное похолодание. Также возможны осадки в виде снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, завтра в течение дня температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 2 тепла. А в ночные часы будут преобладать, хотя и небольшие, но все же "минусы" - ожидается 1-4 градуса мороза.

Также в Украине местами будет выпадать незначительный снег.

Диденко отметила, что сегодня в южной части Украины и на юго-востоке сыплет настоящий зимний снег, а вот в Крыму - дождь.

Погода в Киеве

В Киеве завтра, 4-го февраля, местами небольшой снег, а на дорогах возможна гололедица. Ночью -1-3 градуса, днем около нуля.

Синоптик уточнила, что в дальнейшем в Украине будет наблюдаться прохладная или холодная погода, ночью -3-7 градусов, днем от 3 мороза до 3 тепла. А вот с 19-го февраля есть вероятность усиления морозов.

Стоит напомнить, синоптики предупреждали о том, что февраль 2025 в Украине будет теплее обычного.

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