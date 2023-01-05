Синоптик рассказала о погоде на Рождество и когда снова вернется тепло

В Рождество в Украину придут сильные морозы до -17 градусов, но настоящую зиму почувствуют не все регионы. Потеплеет уже с 10 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Морозы усилятся, в ночные часы в течение 7-9 января вероятны -10...-17 градусов, однако преимущественно на востоке, северо-востоке, в центре и на севере Украины", - рассказала она.

Однако, как отметила синоптик, юго-запад и западные области Украины меньше всего почувствуют это холодное атмосферное вторжение.

В то же время, как добавила Диденко, после 10 января, морозы ослабеют, однако все же на северо-востоке, востоке и севере Украины умеренные морозы еще задержатся - "будет нормальная зимняя термическая палитра".