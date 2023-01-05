Синоптик рассказала о погоде на Рождество и когда снова вернется тепло

В Рождество в Украину придут сильные морозы до -17 градусов, но настоящую зиму почувствуют не все регионы. Потеплеет уже с 10 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Морозы усилятся, в ночные часы в течение 7-9 января вероятны -10...-17 градусов, однако преимущественно на востоке, северо-востоке, в центре и на севере Украины", - рассказала она.
Однако, как отметила синоптик, юго-запад и западные области Украины меньше всего почувствуют это холодное атмосферное вторжение.
В то же время, как добавила Диденко, после 10 января, морозы ослабеют, однако все же на северо-востоке, востоке и севере Украины умеренные морозы еще задержатся - "будет нормальная зимняя термическая палитра".
Как сообщалось, для украинских синоптиков аномальное потепление посреди зимы не стало неожиданностью.
Напомним, первый день 2023 года стал аномально теплым даже для весеннего дня, а не то, что для зимы. За сутки было установлено 64 рекорда.
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