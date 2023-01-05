RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптик рассказала о погоде на Рождество и когда снова вернется тепло

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на Рождество (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Рождество в Украину придут сильные морозы до -17 градусов, но настоящую зиму почувствуют не все регионы. Потеплеет уже с 10 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Морозы усилятся, в ночные часы в течение 7-9 января вероятны -10...-17 градусов, однако преимущественно на востоке, северо-востоке, в центре и на севере Украины", - рассказала она.

Однако, как отметила синоптик, юго-запад и западные области Украины меньше всего почувствуют это холодное атмосферное вторжение.

В то же время, как добавила Диденко, после 10 января, морозы ослабеют, однако все же на северо-востоке, востоке и севере Украины умеренные морозы еще задержатся - "будет нормальная зимняя термическая палитра".

Как сообщалось, для украинских синоптиков аномальное потепление посреди зимы не стало неожиданностью.

Напомним, первый день 2023 года стал аномально теплым даже для весеннего дня, а не то, что для зимы. За сутки было установлено 64 рекорда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день