Синоптик рассказала, какую погоду ждать завтра в Украине

Погода в ближайшие дни в Украине

Несмотря на то, что еще 5 декабря в Украине снега и дождей не ожидается, синоптики прогнозируют осадки уже 6 декабря, хотя до этого предполагалось, что в День святого Николая, в Украине будет без осадков.

Потом, с 7 по 10 декабря в Украине ожидается потепление, но осадки не уйдут. В частности, 8-9 декабря в Украине вероятны снег с дождем.

Подробнее о погоде на первую неделю декабря - читайте в материале РБК-Украина.

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