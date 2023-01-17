Синоптик рассказала, какой будет погода на Крещение

На Крещение в четверг, 19 января, в Украине будет теплая погода. Но похолодание, которое придет в Украину в конце недели, уже ощутят в западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"На Крещение в большинстве областей сохранится необычно теплая погода, однако уже в западных областях начнется похолодание, которое постепенно распространится на всю Украину", - рассказала она.

Как сообщалось, погода в Украине завтра, 18 января, будет облачной и продолжит ухудшаться. Местами ожидается мокрый снег и дождь, а также гололедица.

В частности, в Киеве синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Его скорость будет достигать 15-20 м/с.