Синоптик рассказала, какой будет погода на Крещение
На Крещение в четверг, 19 января, в Украине будет теплая погода. Но похолодание, которое придет в Украину в конце недели, уже ощутят в западных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"На Крещение в большинстве областей сохранится необычно теплая погода, однако уже в западных областях начнется похолодание, которое постепенно распространится на всю Украину", - рассказала она.
Как сообщалось, погода в Украине завтра, 18 января, будет облачной и продолжит ухудшаться. Местами ожидается мокрый снег и дождь, а также гололедица.
В частности, в Киеве синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Его скорость будет достигать 15-20 м/с.
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