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В Украину идет потепление. Синоптики дали прогноз до конца недели

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Украина, Четверг 30 марта 2023 10:04
В Украину идет потепление. Синоптики дали прогноз до конца недели Фото: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на похолодание, которое держится в Украине с 28 марта, уже к концу недели снова потеплеет. При этом к примеру, уже в воскресенье, 2 апреля, днем температура поднимется до +14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Четверг, 30 марта

Сегодня в большинстве территории Украины осадков не ожидается. При этом снег с дождем все же накроет четыре региона - Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Запорожскую области. Температура воздуха днем максимально поднимется до +12 градусов (в Черновицкой области). Холоднее всего будет даже днем в тех областях, где ожидаются осадки.

В Украину идет потепление. Синоптики дали прогноз до конца недели

Пятница, 31 марта

В пятницу снег с дождем, местами небольшой дождь, пройдет во всех регионах Украины. При этом холоднее всего опять же будет в Донецкой и Луганской областях, где ожидается снег с дождем. В других регионах, несмотря на осадки, температура воздуха поднимется днем до +10 градусов, а где-то даже до +13 градусов.

В Украину идет потепление. Синоптики дали прогноз до конца недели

Суббота, 1 апреля

В первый день апреля будет все также дождливо. При этом снега уже ждать не приходится, местами осадки будут совсем небольшими. Похолодание начнет отступать и на термометрах в неединичных случаях появится отметка в +14 градусов. Ощутимо холоднее будет на востоке Украины. Здесь максимально температура воздуха поднимется до +10 градусов.

В Украину идет потепление. Синоптики дали прогноз до конца недели

Воскресенье, 2 апреля

В последний день недели будет уже теплее, но дожди никуда не уйдут, местами будет просматриваться солнце. Максимально температура днем поднимется до рекордных +14 градусов. В восточных областях тоже потеплеет.

В Украину идет потепление. Синоптики дали прогноз до конца недели

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