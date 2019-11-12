Синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання

Погода в Україні погіршиться з 20 листопада очікується суттєве похолодання. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Як повідомила Діденко, до кінця тижня в Україні не прогнозується серйозних холодів. Також на цьому тижні в країні не очікується істотних опадів.

"Істотне похолодання прийде орієнтовно з 20 листопада, якраз під Михайла", - написала синоптик.

Нагадаємо, Діденко попередила про сильні штормові пориви вітру 13 листопада. За її прогнозом, в середу очікується суха погода з невеликими опадами на крайньому заході країни. Вдень прогнозують +11+15 градусів, на півдні і заході +14+19, у Криму до +20. У Києві температура повітря буде в межах +12+14 градусів, очікується сильний вітер.

Раніше синоптик прогнозувала з 14 листопада у Києві похолодання до +7 градусів. Температура повітря вночі від +5 до +8, вдень від +9 до +11.

Також РБК-Україна писало, що 12 листопада в Україні прогнозують туман, видимість 200-500 м, вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Температура повітря вдень становитиме +9+13, заморозків на ніч не буде.