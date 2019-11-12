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Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Новини » Суспільство     12.11.2019 - 08:28
Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Синоптики оголосили штормове попередження

Погода в Україні 12 листопада погіршиться, синоптики оголосили штормове попередження та повідомили про туман у всіх областях. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як зазначається, сьогодні в Україні туман, видимість 200-500 м. А також вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

"По Києву та Київській області вранці 12 листопада туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, у більшості областей сьогодні похолодає, але дощів не буде. Такі дані у Українського Гідрометцентру. Загалом, вдень температура повітря в Україні складе +9+13, заморозків на ніч не буде.

Втім, синоптик Наталка Діденко попередила, що у Києві з четверга похолодає до +7.

Також, за її даними, країну на кілька днів охопить сильний вітер. Зокрема, з 11 листопада антициклон підніме сильний вітер на заході і півночі України, який до 15 листопада охопить практично всю Україну. Очікується, що вітер буде південно-східного напрямку.

Дощі, за прогнозом Наталки Діденко, в Україні закінчаться на певний період часу.

Сьогодні в Україні похолодає Завтра в Україні буде тепло і без опадів
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