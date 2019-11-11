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У Києві з четверга похолодає до +7

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 12:14
У Києві з четверга похолодає до +7
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Похолодання в Києві очікується до кінця тижня

Погода в Україні сприятиме тому, що в Києві похолоднішає з четверга, 14 листопада. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра в Києві дощі не прогнозуються, в той же час столицю можуть накрити тумани.

"Вітер південно-східний, поривчастий. Температура повітря вночі від +5 до +8, вдень від +9 до +11. У середу в столиці потеплішає до +14, з четверга і до кінця тижня похолоднішає від +7 до +10", - додала Діденко.

Відзначимо, за даними Українського гідрометцентру, у першій половині понеділка, 11 листопада, у Києві через густий туман прогнозують видимість 200-500 метрів (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну на кілька днів охопить сильний вітер. Зокрема, з 11 листопада антициклон підніме сильний вітер на заході і півночі України, який до 15 листопада охопить практично всю Україну. Очікується, що вітер буде південно-східного напрямку.

Крім того, з завтрашнього дня в Україні закінчаться дощі, оскільки атмосферний фронт, який приніс сильні опади, переміщається із заходу на схід і вже до вечора залишить територію країни.

Сьогодні в Україні подекуди пройдуть дощі
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