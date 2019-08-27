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Сьогодні в деяких областях дощ, температура до +32

Новини » Суспільство    27.08.2019 - 08:00
Сьогодні в деяких областях дощ, температура до +32
Ілюстративне фото (Drew Angerer/Getty Images)

В Івано-Франківській та Закарпатській областях сьогодні очікуються дощі з грозами

Погода в Україні у вівторок, 27 серпня, буде спекотною, але у західних областях очікуються дощі з грозами, вдень температура повітря підніметься до +32. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними українських синоптиків, сьогодні по всій території країни очікується хмарна погода, проте буде жарко. Середня температура по Україні вдень коливатиметься від +11 до +32, вночі від +11 до +19.

найвища температура очікується в південних областях, там термометри покажуть від +28 до +32 днем і від +15 до +21 вночі. У Західних областях вдень очікується від +28 до +31, у Закарпатській та Івано-Франківській областях очікуються дощі з грозами.

У Криму сьогодні також буде переважно хмарно, температура вдень буде коливатися в межах +28-30 градусів, вночі від +19 до 21.

Сьогодні в деяких областях дощ, температура до +32

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці у вівторок, 27 серпня, буде хмарно і тепло. Температура повітря вдень буде триматися в межах +26 + 28 градусів, вночі очікується від +14 до +16 градусів.

Сьогодні в деяких областях дощ, температура до +32

Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко, погода в Україні в найближчі дні буде сухою. Сьогодні, за її інформацією, погоду України знову визначатиме антициклон, тому гарячий сухе повітря буде домінувати в Україні в найближчий час.

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