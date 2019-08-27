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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Новини » Суспільство    27.08.2019 - 09:32
Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Разом з тим, по Києву та Київській області теж такий рівень пожежної небезпеки

Погода в Україні 27 серпня сприяє утриманню надзвичайного рівня пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Повідомляється, що сьогодні у всіх областях України надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Разом з тим, по Києву та Київській області теж такий рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що по всій території України, крім Закарпатської та Івано-Франківської області, мінлива хмарність та без опадів. Найвища температура очікується в південних областях, там термометри покажуть від +28 до +32 днем і від +15 до +21 вночі.

Зазначимо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, погода в найближчі дні буде сухою, температура очікується до +27 градусів. Вона зазначає, що сьогодні погоду України знову визначатиме антициклон. Зниження температури повітря передбачається в четвер, 29 серпня, однак дощі так і не видно.

За прогнозом синоптиків, у столиці у вівторок, 27 серпня, буде хмарно і тепло. Температура повітря вдень буде триматися в межах +26 + 28 градусів, вночі очікується від +14 до +16 градусів.

Сьогодні в деяких областях дощ, температура до +32 Надзвичайна пожежна небезпека утримується в Україні
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