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Завтра в Україні очікуються дощі

Новини » Суспільство    10.04.2019 - 17:10
Завтра в Україні очікуються дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У більшості областей дощі супроводжуватимуться грозами

Погода в Україні завтра 11 квітня буде теплою, однак у всіх областях очікуються дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Українського гідрометцентру. 

Зазначається, що в Україні вночі невеликі дощі очікуються у північних областях, а вдень 11 квітня пройдуть на всій території України. Крім того, подекуди, крім західних та північних областей, очікуються грози.

Вітер північно-східний (у південній та східній частинах - південно-східний), 5-10 м/с.

Температура у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі +3-8 тепла, вдень +9-14 градусів; на решті території вночі +5-10 градусів, вдень +16-21 градусів.

Завтра в Україні очікуються дощі

Раніше повідомлялося, що погода в Україні суттєво погіршиться у першу половину наступного тижня, у деяких областях можливі заморозки. Заморозки слід чекати у західних і північних областях. 

РБК-Україна писало, що за прогнозами кліматолога Вазіри Мартазінової, протягом 10-20 квітня температура в Україні почне різко підніматися вище норми. Температура може підніматися від 20 до 28 градусів, якщо буде сонячно і не хмарно.

Крім того, Мартазінова спрогнозувала похолодання після 20 травня, яке супроводжуватиметься опадами, та шквальним вітром.

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