Синоптик розповіла, коли стихне штормовий вітер

Штормовий вітер в Україні стихне 12 березня вдень

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, ожидается штормовой ветер и небольшие морозы ночью. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По словам синоптика, циклон Eberhard вызывает штормовой ветер и несет на территорию Украины холод. Синоптик отметила, что ночью будет до небольших морозов, а ветер стихнет лишь завтра днем.

Напомним, погода в Киеве побила четыре температурных рекорда на выходных 8-9 марта 2019 года. В частности, 8-9 марта по данным наблюдений метеостанции обсерватории в Киеве побиты 4 температурных рекорда. 8 марта в столице среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составляла +10,1, что на 1,6 выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 2016 году.

Добавим, что похолодание в Украине будет сохраняться на этой неделе. Добавим также, в Украинском гидрометцентре предупредили, что в ближайшие три часа и до конца суток 11 марта в Киеве порывы ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сегодня, 11 марта, ожидается ухудшение погоды в Украине, в частности, порывы ветра до 20 м/с.