Синоптик розповіла про погоду на вихідних

Погода в Україні, завтра, 13 вересня, буде сухою і теплою, температура +30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За її даними, у п'ятницю, 13 вересня, на всій теріторії України буде сухо та тепло, температура повітря становитиме +24 +30 градусів.



У Києві найближчої доби опадів не передбачається. Завтра вдень максимально близько +28 градусів.



"У столиці дощ найбільш ймовірний вночі та вранці 14 вересня. Хто в суботу жениться, не переживайте, вдень знову прояснить. Проте знизиться температура повітря, у суботу в Києві +21 градус, у неділю +19 градусів. Холодці не розтечуться", - повідомила Діденко.

Також синоптик повідомила, що на вихідних очікується зниження температури повітря та повернення дощів.

"Забігаю трохи наперед і одразу хочу попередити, що в суботу довготривалий приємний диктат антициклону порушить холодний атмоферний фронт. Це станеться у суботу-неділю. Фронт принесе дощі на захід та північ України вкупі із зниженням температури повітря", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у період з 12 по 16 вересня на всій території України, окрім карпатських областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Пожежна небезпека досягатиме 5-го класу.

Крім того, за прогнозом синоптиків, у четвер, 12 вересня, в Україні очікується тепла та суха погода. Вдень температура повітря місцями підніметься до +29. У Києві сьогодні також тепло та сухо, вдень температура коливатиметься від +26 до +28.

Додамо, що погода в Україні до кінця тижня погіршиться. На вихідних, 14-15 вересня, можливе різке похолодання. У суботу, 14 вересня, по всій Україні дощі, крім півдня та деяких західних областей.