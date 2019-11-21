ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вночі температура знизиться до -13

Новини » Суспільство     21.11.2019 - 16:48
Вночі температура знизиться до -13
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Завтра очікуються сильні пориви вітру

Погода в Україні завтра, 22 листопада, очікується без опадів, температура вночі подекуди знизиться до -13 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Українського гідрометцентру.

Зазначається, що вітер очікується східний та південно-східний, 7-12 м/с, у східній, південній та західній частинах пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с.

Температури вночі -5-10 градусів, у східних областях до -13 градусів морозу, вдень від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла.

Зокрема, у західних областях, на півдні Одеської області та в Криму вночі очікується від +1 градусу до -4 градусів. Вдень - від 0 до +5 градусів. На Закарпатті вночі +2-7 градуси тепла, вдень +6-11 градуси.

Вночі температура знизиться до -13

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 22 листопада, буде вітряною, місцями пориви досягнуть штормових значень.

Також синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у п'ятницю, 22 листопада, у східних областях України температура повітря знизиться до -12 градусів, на решті території можливі заморозки до -7. Вдень температура у більшості областей коливатиметься від +3 до -3, на сході до -5.

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні В Україну йдуть заморозки
Новини України Погодаморозы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся