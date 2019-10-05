ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сьогодні Україну охоплять дощі з грозами

Новини » Суспільство    05.10.2019 - 10:00
Сьогодні Україну охоплять дощі з грозами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, але хмарно, вдень до +13

Погода в Україні у суботу, 5 жовтня, принесе дощі та грози у більшість областей країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні у Сумській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, західних, східних та південних областях варто чекати сильних, подекуди з грозами.

Температура повітря буде переважно однаковою на більшості території країни. Середні показники коливатимуться в межах +11...+16 вдень та +4...+8 вночі. Тепло збережеться у східних областях, там вдень прогнозується від +18 до +21, вночі +10...+13 градусів.

У Криму сьогодні також очікуються дощі з грозами, вдень від +19 до +21, вночі від +12 до +14.

Сьогодні Україну охоплять дощі з грозами

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні прогнозується суха, але хмарна погода. Опади сьогодні не очікуються. Вдень стовпчики термометрів у Києві піднімуться до +11..+13, вночі можливе зниження до +5...+7.

Сьогодні Україну охоплять дощі з грозами

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі попереджали, що у суботу, 5 жовтня, в Україні суттєво погіршаться погодні умови. У південних, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях прогнозувалися сильні зливи, подекуди з грозою.

В Україні зберігається пожежна небезпека Завтра в Україні очікуються дощі з грозами
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся