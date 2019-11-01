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Синоптики розповіли про погоду на вихідних в Києві

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 14:53
Синоптики розповіли про погоду на вихідних в Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вдень можливі пориви вітру 15-20 м/с

Погода у Києві на вихідні, 2 і 3 листопада, буде без опадів, у неділю очікується потепління до +12 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського Гідрометцентру у Facebook.

Як повідомляють синоптики, в найближчі дні в столиці очікується погода без опадів, лише вночі в неділю, 3 листопада, місцями пройде невеликий дощ.

Вітер буде північно-західний, 7-12 м / с, вдень можливі пориви 15-20 м / с.

Температура найближчої вночі складе +1 -3 градусів, а вдень +6 +8. У неділю, 3 листопада, температура повітря почне підвищуватися, вночі очікуємо +3 +5, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10 +12 градусів.

Синоптики розповіли про погоду на вихідних в КиєвіНагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що наступного тижня в Україні можливе потепління до +20 градусів. Температура повітря зросте в південних і західних областях.

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Україні в суботу вночі температура повітря опуститься до -12 градусів. Також на вихідних по всій Україні, крім крайнього заходу і сходу, очікується сильний південний вітер. Можливі пориви вітру до 20 м/сек.

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