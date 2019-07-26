Синоптик попередила про різке похолодання з серпня

Погода в Україні з 1 серпня різко погіршиться, знову суттєво похолодає. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її прогнозом, спека буде до 31 липня. Зокрема, з завтрішнього дня в Україну повертається спека. По всій країні температура повітря підніметься до +28+33.

"Спека із Західної Європи завтра нарешті посунеться, але нікуди нічого не щезає.

Адже височезна температура повітря пересунеться ближче до центру та сходу Європи. Південна частина континенту й так ще залишиться серед спеки", - написала вона.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що погода в Україні 26 липня сприятиме утримуванню рівня пожежної небезпеки. Так, сьогодні в Україні, крім крайнього заходу, Чернігівської та Київської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Крім того, за прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні місцями погода буде дощова, температура +31. 26 липня вночі у східних, Волинській, Рівненській, Житомирській областях, а вдень в Україні, крім південної частини, очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Крім того, вчора Діденко писала, що Україна була чи не найхолоднішою країною Європи. Вона повідомляла, що у четвер в Україні були короткочасні грозові дощі на півночі, сході, в центрі. На заході були дощі локальними вогнищами і незначні. Синоптик зазначала, що в Києві 25-го липня був короткочасний дощ і гроза.