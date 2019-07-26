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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Новини » Суспільство    26.07.2019 - 08:44
Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
Ілюстративне фото (pixabey.com)

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки у всіх областях, крім Чернігівської та Київської областей

Погода в Україні 26 липня сприятиме утримуванню рівня пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Так, сьогодні в Україні, крім крайнього заходу, Чернігівської та Київської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, за даними синоптиків, на заході, сході та в центрі країни сьогодні дощі з грозами.  У південних областях сьогодні сонячно, без опадів. Температура повітря вдень досягне +28+30, вночі +17+19. У Криму та Кримській областя мінлива хмарність, температура повітря вдень складе +17+19.

Крім того, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, вчора Україна була чи не найхолоднішою країною Європи. Вона повідомляла, що у четвер в Україні були короткочасні грозові дощі на півночі, сході, в центрі. На заході були дощі локальними вогнищами і незначні. Синоптик зазначала, що в Києві 25-го липня був короткочасний дощ і гроза.

Також синоптик повідомила, що на вихідних погода очікується спекотним. У найближчі дні температура повітря в Україні буде підвищуватися.

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