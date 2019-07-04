Синоптик попередила про дощі з грозами у п'ятницю

Погода в Україні 5 липня погіршиться: у п'ятницю очікуються дощі з грозами. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Діденко зазначила, що 5 липня в Україні очікується помірно тепла погода.

"5-те липня в Україні радуватиме й далі свіжістю і помірним теплом… Протягом дня очікується +21 +26 градусів. Навіть з півдня пішла сильна спека, там буде до +25 +29, може, місцями до +30 градусів", - зазначила синоптик.

За її словами, найбільш ймовірні опади на заході, півночі та у Вінницькій і Одеській областях.

"Дощі з грозами завтра додатково освіжатимуть повітря, дерева та асфальт. Опади найбільш ймовірні на заході, півночі плюс Вінниччина та Одещина. На решті території втримається суха повітряна маса", - поінформувала Діденко.

Синоптик також додала, що у Києві 5 липня прогнозуються місцями дощ та гроза, вдень максимально +24 +25 градусів.

"Найближчим часом в Україні сильної спеки не буде", - написала вона.

Як писало РБК-Україна раніше, погода в Україні сьогодні, 4 липня, погіршиться у південній частині. За даними Гідрометцентру, сьогодні на півдні країни будуть місцями грози і шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, погода в Україні на вихідних, 6-7 липня, буде прохолодною, місцями з дощами.