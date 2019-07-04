Синоптик предупредила о дождях с грозами в пятницу

Диденко заверила, что в ближайшее время в Украине не будет сильной жары
Погода в Украине 5 июля ухудшится: в пятницу ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.
Диденко отметила, что 5 июля в Украине ожидается умеренно теплая погода.
"5-е июля в Украине будет радовать и дальше свежестью и умеренным теплом... В течение дня ожидается +21 +26 градусов. Даже с юга ушла сильная жара, там будет до +25 +29, может, местами до +30 градусов", - отметила синоптик.
По ее словам, наиболее вероятны осадки на западе, севере и в Винницкой и Одесской областях.
"Дожди с грозами завтра дополнительно будут освежать воздух, деревья и асфальт. Осадки наиболее вероятны на западе, севере плюс Винницкая и Одесская области. На остальной территории удержится сухая воздушная масса", - сообщила Диденко.
Синоптик также добавила, что в Киеве 5 июля прогнозируются местами дождь и гроза, днем максимально +24 +25 градусов.
"В ближайшее время в Украине сильной жары не будет", - написала она.
Как писало РБК-Украина ранее, погода в Украине сегодня, 4 июля, ухудшится в южной части. По данным Гидрометцентра, сегодня на юге страны будут местами грозы и шквалы 15-20 м/с.
Напомним, погода в Украине на выходных, 6-7 июля, будет прохладной, местами с дождями.