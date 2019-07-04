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Температура повітря в Україні продовжить опускатися

Новини » Суспільство    04.07.2019 - 08:00
Температура повітря в Україні продовжить опускатися
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Майже по всій території країни буде сонячно

Погода в Україна сьогодні, 4 липня, буде сонячна, крім частково північної та частково східної частини країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході, півдні та півночі країни сонячно, без опадів. Температура повітря вдень досягне +20+23, а вночі +11+14. На півдні країни температура повітря вдень досягне +29.

Зазначається, що в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях будуть дощі з грозами. Температура повітря вдень складе +25+29, а вночі +17+19. Також у Криму дощі.

Температура повітря в Україні продовжить опускатися

Погода у Києві на сьогодні

Погода в Києві сьогодні сонячна, опадів не буде. Температура повітря вдень +21+23, а вночі +11+13.

Температура повітря в Україні продовжить опускатися

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