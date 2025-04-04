Синоптик предупредила о значительном похолодании на выходных: какой будет погода в Украине

По данным Диденко, завтра на западе, севере и в Винницкой области похолодает до +12 градусов, на остальной территории столбик термометра будет показывать от +12 до +18 градусов.

А уже в воскресенье, 6-го апреля, холод усилится. Днем в большинстве областей Украины ожидается от +2 до 2+9 градусов, а на западе даже в дневные часы предполагается от 0 до +4 градусов.

Теплее всего будет в восточных областях, Крыму и в Днепропетровской области. Там прогнозируется до +15 градусов.

"6-го апреля в западных и северных областях и частично в центральной части будет выпадать мокрый снег и снег. На остальной территории - преимущественно пока дождь. Ветер 6-го апреля в Украине усилится до штормовых значений", - сообщила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве завтра ожидается дождь и снижение температуры воздуха до +12 градусов. А вот в воскресенье будет +5 градусов, также возможен сильный ветер и вероятный мокрый снег.

"Следующая неделя в Украине, практически до Вербного воскресенья, будет холодной, с заморозками ночью и мелкими "плюсами" днем", - написала синоптик.