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Синоптик предупредила о значительном похолодании на выходных: какой будет погода в Украине

Иллюстративное фото: синоптик предупредила о значительном похолодании в Украине на выходных (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине в ближайшие выходные, 5 и 6 апреля, ожидается значительное ухудшение погодных условий. В ряде областей прогнозируются осадки в виде дождей, а местами даже снегопады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По данным Диденко, завтра на западе, севере и в Винницкой области похолодает до +12 градусов, на остальной территории столбик термометра будет показывать от +12 до +18 градусов.

А уже в воскресенье, 6-го апреля, холод усилится. Днем в большинстве областей Украины ожидается от +2 до 2+9 градусов, а на западе даже в дневные часы предполагается от 0 до +4 градусов.

Теплее всего будет в восточных областях, Крыму и в Днепропетровской области. Там прогнозируется до +15 градусов.

"6-го апреля в западных и северных областях и частично в центральной части будет выпадать мокрый снег и снег. На остальной территории - преимущественно пока дождь. Ветер 6-го апреля в Украине усилится до штормовых значений", - сообщила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве завтра ожидается дождь и снижение температуры воздуха до +12 градусов. А вот в воскресенье будет +5 градусов, также возможен сильный ветер и вероятный мокрый снег.

"Следующая неделя в Украине, практически до Вербного воскресенья, будет холодной, с заморозками ночью и мелкими "плюсами" днем", - написала синоптик.

Похолодание со снегом в Украине

Напомним, по данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций, 6-7 апреля в Украине ожидается похолодание. Спасатели предупреждают, что местами возможны значительные осадки в виде снега, который может образовывать сугробы до 15 см, на дорогах гололедица.

Также синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 7-9 апреля в Украине вероятны заморозки.

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