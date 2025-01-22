Синоптик предупредила о туманах и рассказала, какой будет погода 23 января

По данным синоптика, завтра возможны осадки в виде мокрого снега и дождя практически по всей территории Украины. Только в западных областях атмосфера ограничится просто густой облачностью, однако в Карпатах и на Закарпатье будет сыро и с мокрым снегом.

"Ближайшей ночью около нуля, где-то незначительные "минусы", например, в восточных областях -1-4 градуса. А днем завтра температура воздуха будет неохотно отходить от нуля до +1+4 градусов, в южной части и местами на западе ожидается +3+7 градусов", - написала Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве завтра прогнозируется мокрый снег и туманы. В течение дня в столице температура будет до 2 градусов тепла.

Потепление в Украине

Диденко также уточнила, что в период между 25 и 30 января в Украине ожидается потепление до 9 градусов, а на юге до 13 градусов.