Синоптик предупредила о необычной температуре в Украине завтра и назвала причину

В среду, 10 сентября, в Украине ожидается необычная температурная картинка. Из-за циклона юг и Закарпатье станут самыми холодными регионами страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой синоптика Наталью Диденко в Facebook.

"Интересной будет завтра температурная картинка в Украине. В нашей жизни сейчас все не так, как прежде, то и погода также решила не отставать", - сообщила Диденко.

Погода в Украине

По ее прогнозу, самые низкие температуры ожидаются на юге страны и в Закарпатье - +20...+24 градуса, что для этих регионов необычно.

Зато, как сообщила Диденко, остальная территория страны будет теплее: температура воздуха будет колебаться от +23 до +28 градусов.

Также синоптик предупредила, что в южных областях пройдут дожди, вызванные небольшим, но "вредным циклончиком" над Черным морем. Она отметила, что этот циклон не только принесет осадки, но и сильный восточный ветер.

"Большая часть территории Украины окажется завтра в сухой воздушной массе, будет без осадков", - уточнила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве завтра будет сухо и тепло, температура поднимется до +26...+27 градусов. В то же время ночью будет прохладнее, чем в июле.

Итак, по прогнозу синоптика, самыми прохладными регионами Украины 10 сентября станут юг и Закарпатье.

Фото: 10 сентября в Украине ожидается необычная температурная картинка, карты (facebook.com/tala.didenko)