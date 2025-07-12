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Синоптик показала карту жары: где 12 июля будет прохладнее всего

Суббота 12 июля 2025 07:00
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Синоптик показала карту жары: где 12 июля будет прохладнее всего Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 12 июля (freepik com)
Автор: Наталья Кава

Сегодня в Украине самыми жаркими будут восточные и южные области. Столбик термометра будет показывать до +38 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

В западных областях прогнозируется совсем другая термическая картинка - температура воздуха составит от +21 до +25 градусов. В северной части Украины погода обещает комфортную летнюю паузу от жары, днем от +24 до +28 градусов.

В центральных областях в течение дня предполагается: в Винницкой области до +24, в Черкасской и Полтавской областях до +29, в Кропивницком с районами до +30, в Днепропетровской области до +35 градусов.

На зображенні може бути: торнадо, карта та текст «23 24° 25° 26° 52° •ковель 38° •СаРНИ 39° 50° •ЛУцЬк •PibHe .Pi BHE .ЧрнГ -ЛЬв.в •ЖИТ ЖИТОНир 49° "КИтВ ·тер, ภธ хме УНИЦЬКИЙ ·В.ННиЦЯ Ужг ФРОД ано-Франк BOLK 48° черкаси •ХаРКТ -Полтава эюм "кропиеницьний КИЙ -староб Дн ДНИПРО «любаштвка вка луганозк АНОм •КРИВИЙ Pir •Запор жокя -донецък "МИКО ла 45° •ХЕрСон •Мел •мелитопоЛЕ ТопОЛ •МарТупол GMaT 44° •CiMpepor +4 +8 +12 15 +19 +27 +31 +34 38 +42грвд. +42 рад ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВ ТРя HA 2025 00 +83 00 UTC METEOPOST.COM»

В южной части в субботу температура воздуха составит до +33 градуса, в Запорожье и в степной части Крыма до +37 градусов.

Дожди с грозами сегодня пройдут местами в западных областях, а также во второй половине дня в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях.

На остальной территории Украины - без осадков.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня большую часть суток будет сухая погода, а уже к вечеру в субботу пройдет дождь с грозой. В воскресенье синоптическая ситуация в Украине особо не изменится.

"Пусть выходные будут безопасными, а тем, у кого нет выходных, пусть наша поддержка и помощь будут напоминанием, что мы всегда думаем о них деятельно", - пишет Диденко.

Также мы писали, синоптики дали прогноз погоды в Украине на второй и по совместительству самый жаркий месяц лета.

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