ua en ru
Сб, 12 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Синоптик показала мапу спеки: де 12 липня буде найпрохолодніше

Субота 12 липня 2025 07:00
UA EN RU
Синоптик показала мапу спеки: де 12 липня буде найпрохолодніше Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 12 липня (freepik com)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні в Україні найспекотнішими будуть східні та південні області. Стовпчик термометра буде показувати до +38 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

У західних областях прогнозується зовсім інша термічна картинка - температура повітря становитиме від +21 до +25 градусів. У північній частині України погода обіцяє комфортну літню паузу від спеки, вдень від +24 до +28 градусів.

У центральних областях впродовж дня передбачається: на Вінниччині до +24, на Черкащині та Полтавщині до +29, у Кропивницькому з районами до +30, на Дніпропетровщині до +35 градусів.

На зображенні може бути: торнадо, карта та текст «23 24° 25° 26° 52° •ковель 38° •СаРНИ 39° 50° •ЛУцЬк •PibHe .Pi BHE .ЧрнГ -ЛЬв.в •ЖИТ ЖИТОНир 49° "КИтВ ·тер, ภธ хме УНИЦЬКИЙ ·В.ННиЦЯ Ужг ФРОД ано-Франк BOLK 48° черкаси •ХаРКТ -Полтава эюм "кропиеницьний КИЙ -староб Дн ДНИПРО «любаштвка вка луганозк АНОм •КРИВИЙ Pir •Запор жокя -донецък "МИКО ла 45° •ХЕрСон •Мел •мелитопоЛЕ ТопОЛ •МарТупол GMaT 44° •CiMpepor +4 +8 +12 15 +19 +27 +31 +34 38 +42грвд. +42 рад ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВ ТРя HA 2025 00 +83 00 UTC METEOPOST.COM»

У південній частині у суботу температура повітря становитиме до +33 градуси, на Запоріжжі та в степовій частині Криму до+37 градусів.

Дощі з грозами сьогодні пройдуть місцями в західних областях, а також у другій половині дня на Сумщині, Черкащині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині.

На решті території України - без опадів.

Погода у Києві

У Києві сьогодні більшу частину доби буде суха погода, а вже надвечір у суботу пройде дощ з грозою. У неділю синоптична ситуація в Україні особливо не зміниться.

"Хай вихідні будуть безпечними, а тим, у кого нема вихідних, хай наша підтримка і допомога будуть нагадуванням, що ми завжди думаємо про них діяльно", - пише Діденко.

Також ми писали, синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий та за сумісництвом найспекотніший місяць літа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
Росія запустила ракети по Україні: де загроза ударів
Росія запустила ракети по Україні: де загроза ударів
Аналітика
"Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей