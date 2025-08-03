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Синоптик показала карту погоды: где сегодня грозы, а где жара до +34

Воскресенье 03 августа 2025 07:00
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Синоптик показала карту погоды: где сегодня грозы, а где жара до +34 Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 3 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине сегодня, 3 июля, прогнозируются дожди с грозами, а местами - жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, сегодня дожди с грозами пройдут в восточных областях, на юго-востоке, а также местами в западных областях. А вот остальная территория будет находиться в сухой погоде.

А вот температура воздуха в течение дня ожидается от +28 до +32, а на юге и востоке от +30 до +34 градусов.
Синоптик показала карту погоды: где сегодня грозы, а где жара до +34

Что касается Киева, то сегодня в столице будет сухо и солнечно. Температура ожидается от +26 до +28 градусов. Ближайший дождь в Киеве предполагается 6-го августа.

Напомним, ранее РБК-Украина пообщалось с синоптиком Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой и узнало, чего ждать от погоды в начале августа.

Также мы писали о том, в каких городах Украины зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

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